Коммунальщики завершили ремонт сетей после аварии на улице Кирова в Омске

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

После аварии на улице Кирова в Омске коммунальщики завершили ремонт сетей. Об этом рассказали в пресс-службе МП «Тепловая компания».

- Ремонтные работы на аварийном участке по ул. Кирова завершены в планируемые сроки: 21:00. Сотрудники МПТК произвели замену части трубопровода, начат процесс подачи тепла в дома и объекты соцкультбыта, - уточнили в организации.

Напомним, масштабная авария с порывом трубы произошла сегодня утром. Гейзер забил из под земли в районе остановки общественного транспорта 4-ая Рабочая. В ходе ЧП пострадал автобус маршрута №20, в котором выбило стекла и легковой автомобиль.

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