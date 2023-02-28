Вечером вторника Омск вновь встал в 10-балльные пробки

Фото: сервис «Яндекс.Карты».
В 10-балльные пробки вновь встал город Омск в вечерний «час пик» во вторник, 28 февраля. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Карты».
При этом, движение затруднено на главных магистралях в центре Омска. Бордовым цветом окрашены улицы Герцена, Гагарина, Интернациональная, Карла Маркса.
К слову, сегодняшние заторы могут связаны не только с частичным перекрытием Ленинградского моста, но и с вечерним матчем «Авангарда» на «G-Drive Арене», а также с осадками в виде снега.
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