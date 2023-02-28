1 марта в Омске включат сирены

Жителей просят не бояться звуков, а также отнестись с пониманием к временным неудобствам.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Работу сирен вновь проверят в Омске. Теперь ревизия запланирована на 1 марта. Об этом сообщают в министерстве региональной безопасности.
Ориентировочно громки вой можно будет услышать в областном центре с 10:35 до 10:45.
К слову, в этот же временной промежуток произойдет замещение сигналов общероссийских общедоступных телеканалов проверочным сигналом «Техническая проверка систем оповещения». Жителей просят соблюдать спокойствие.
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