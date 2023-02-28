1 марта в Омске включат сирены

Жителей просят не бояться звуков, а также отнестись с пониманием к временным неудобствам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Работу сирен вновь проверят в Омске. Теперь ревизия запланирована на 1 марта. Об этом сообщают в министерстве региональной безопасности.

Ориентировочно громки вой можно будет услышать в областном центре с 10:35 до 10:45.

К слову, в этот же временной промежуток произойдет замещение сигналов общероссийских общедоступных телеканалов проверочным сигналом «Техническая проверка систем оповещения». Жителей просят соблюдать спокойствие.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru