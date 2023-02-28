Март этой весной будет холоднее, чем обычно, на 1 градус

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Первый день марта в Омской области начнется с плюсовой температуры, синоптики прогнозируют +3 градуса, снег с дождем. гололедные явления и сильный ветер. Но через пару дней в регионе начнет холодать - к 4 марта температура опустится до -10 градусов. И весь месяц будет чуть холоднее обычного.

– По предварительному прогнозу, в марте средняя температура воздуха в Омской области будет на один градус ниже нормы. Если ситуация будет развиваться по этому сценарию, то активное снеготаяние ожидаем в третьей декаде месяца, – рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко. – Что касается осадков, то в марте они ожидаются в пределах нормы, но на севере-западе региона прогнозируется больше нормы.

Не календарная, а настоящая весна начнется в регионе не раньше 10-х чисел апреля.