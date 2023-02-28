В Омске струей кипятка из трубы выбило окна проезжавшего автобуса

Фото: Госавтоинспекция региона.

28 февраля на пересечении улиц 4-й Рабочей и Кирова из-под земли забил фонтан горячей воды. Видео масштабной коммунальной аварии появилось в группе «Инцидент Омск».

Омичи не припомнят таких гейзеров. Событие, особенно в зимний период, для всех стало предметом любопытства, поэтому очевидцы делятся в соцсетях кадрами. А на них видно, как столб воды поднимается на несколько метров над землей, проливая проезжую часть.

- Механические повреждения получили два транспортных средства, которые на момент прорыва проезжали мимо – автомобиль «Шкода» и пассажирский микроавтобус «ПАЗ». Автобус двигался по маршруту №20. В салоне находились 10 пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал, - прокомментировали в Госавтоинспекции региона.

ЧП на коммунальных сетях спровоцировало пробку в районе остановки общественного транспорта. Сейчас коммунальщики устраняют порыв.