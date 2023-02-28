1 марта в Омской области пройдет плановое оповещение населения

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

1 марта в период с 10:20 до 10:50 в Любинском районе Омской области запланирована проверка системы оповещения населения.

- Будет произведен запуск всех имеющихся средств оповещения в автоматизированном и ручном режиме (электросирены, громкоговорители, рынды, сотовая связь со старостами поселений, аппаратура «Рупор»)», - сообщается в официальном паблике ВКонтакте администрации Любинского района.

В этом году это станет первой в Омской области проверкой систем оповещения. В последний раз подобного рода мероприятия проводились в ноябре 2022-го года.