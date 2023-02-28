Омские единоросы доставили в зону СВО угощения и письма землякам

К 23 февраля омским бойцам в зону СВО был доставлен гуманитарный груз, сформированный «Единой Россией» при поддержке губернатора Александра Буркова, предприятий и общественных организаций, муниципальных районов, а также всех неравнодушных омичей. Угощения и письма с теплыми словами прибыли на территорию Луганской области ко Дню защитника Отечества.

В составе привезенного груза было то, что необходимо военнослужащим в первую очередь, в том числе генераторы, стройматериалы. Особо бойцы отметили маскировочные сети, изготовленные волонтерами из Полтавки. Также омским воинам было вручено большое количество подарков, писем и открыток от земляков.

При этом одну часть разгрузили в подшефном Стаханове, вторую – отправили в зону проведения спецоперации омским бойцам. Груз лично сопровождал лидер фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Омской области Александр Артемов. - Нас встретили омичи, а также ребята из Калачинского, Одесского, Полтавского, Любинского и других районов. Настроение у наших парней, как и у командования подразделения, говоря гражданским языком, рабочее, настрой на выполнения всех поставленных перед ними задач, - рассказал Артемов. Политик подчеркнул, что передал бойцам письма и рисунки омских школьников, а еще мед от областного общества пчеловодов и ставшую уже легендарной в зоне СВО любинскую сгущёнку. Теперь омские бойцы оборудуют у своих палаток стенды, на которых развесят все весточки с родной земли.