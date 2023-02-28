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НовостиОбщество28 февраля 2023 8:49

Мэр Омска Шелест анонсировал второй этап реализации инициативных проектов

Первый этап инициативных проектов пройден, теперь омичам предстоит разработать дизайн одобренных территорий
Наталья ВИРКУНЕН

Накануне омский мэр Сергей Шелест анонсировал начало второго этапа реализации инициативных проектов. В ходе первого этапа из предложенных горожанами территорий было одобрено 25, и теперь омичам предстоит описать проекты их благоустройства. Заявки с описанием сотрудники администрации готовы принять до 5 марта. - В ходе первого этапа отбора, который проходил с 1 по 20 декабря 2022 года, было отобрано 25 пространств. В Кировском административном округе – это 2 территории, в Октябрьском – 7, в Советском округе – 4 и по 6 – в Ленинском и Центральном округах. Для реализации инициативных проектов омичам, чьи территории были одобрены в ходе первого этапа, нужно предоставить в администрацию города проект исполнения своей идеи, - сообщил градоначальник. Одними из основных критериев конкурсного отбора являются количество человек, которые смогут пользоваться благоустроенной территорией, и срок «жизни» проекта. Всего, согласно решению мэра Омска Сергея Шелеста, в городской казне 2023 года на реализацию инициативных проектов предусмотрено 50 миллионов рублей. А после 5 марта омичи должны будут проголосовать за наиболее удачные из вариантов благоустройства. Победившие проекты воплотят в жизнь до конца 2023 года.