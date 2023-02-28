Мэр Омска Шелест анонсировал второй этап реализации инициативных проектов

Накануне омский мэр Сергей Шелест анонсировал начало второго этапа реализации инициативных проектов. В ходе первого этапа из предложенных горожанами территорий было одобрено 25, и теперь омичам предстоит описать проекты их благоустройства. Заявки с описанием сотрудники администрации готовы принять до 5 марта. - В ходе первого этапа отбора, который проходил с 1 по 20 декабря 2022 года, было отобрано 25 пространств. В Кировском административном округе – это 2 территории, в Октябрьском – 7, в Советском округе – 4 и по 6 – в Ленинском и Центральном округах. Для реализации инициативных проектов омичам, чьи территории были одобрены в ходе первого этапа, нужно предоставить в администрацию города проект исполнения своей идеи, - сообщил градоначальник. Одними из основных критериев конкурсного отбора являются количество человек, которые смогут пользоваться благоустроенной территорией, и срок «жизни» проекта. Всего, согласно решению мэра Омска Сергея Шелеста, в городской казне 2023 года на реализацию инициативных проектов предусмотрено 50 миллионов рублей. А после 5 марта омичи должны будут проголосовать за наиболее удачные из вариантов благоустройства. Победившие проекты воплотят в жизнь до конца 2023 года.