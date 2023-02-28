В Омской области продлили режим повышенной готовности до 31 марта

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом продлил действие режима повышенной готовности в Омской области до 31 марта 2023 года.
На заседании оперштаба было принято решение сохранить на территории региона все действующие ограничительные меры.
Отметим, сегодня, 28 февраля, в Омской области было зарегистрировано 170 случаев Covid-19.
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