В Омской области продлили режим повышенной готовности до 31 марта

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом продлил действие режима повышенной готовности в Омской области до 31 марта 2023 года.

На заседании оперштаба было принято решение сохранить на территории региона все действующие ограничительные меры.

Отметим, сегодня, 28 февраля, в Омской области было зарегистрировано 170 случаев Covid-19.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru