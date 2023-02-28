Роспотребнадзор: омичи стали чаще болеть сезонными коронавирусами и реже - гриппом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В самом конце зимы эпидемиологическая обстановка в Омской области стала улучшаться. Управление Роспотребнадзора по Омской области сообщило, что за неделю 20–26 февраля заболеваемость ОРВИ составила 41,6 случая на 10 тысяч населения, это на 32,8% ниже показателя предыдущей недели. При этом вирусы гриппа нашли только у 10,5% болевших. Во всех случаях это был грипп B.

- 89,5% попавших в выборку пациентов заразились вирусами негриппозной этиологии: 26,3% – сезонными коронавирусами, 21% – риновирусами, по 15,8% – метапневмовирусами и коронавирусом COVID-19, ещё 10,5% – вирусами РС, - сообщили в отчете ведомства.

Заболеваемость COVID-19 продолжает сохраняться на прежнем уровне. За сутки 27 февраля в Омской области зарегистрировали 169 новых случаев. При среднем показателе 160 случаев. Коронавирус перешел в разряд обычного сезонного заболевания.