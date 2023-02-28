1 марта в Омской области объявили штормовое предупреждение

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С наступлением календарной весны активный циклон принесет непогоду в Омскую область, оттепель сменится похолоданием с сильным ветром. Об этом сообщили региональные синоптики.

- С 28 февраля по 3 марта в регионе сохранится неустойчивая, ветреная погода с перепадами температуры, давления и осадками. Под влиянием активного циклона и его атмосферных фронтов на территорию Омской области будут проникать теплые, влажные воздушные массы. Они вызовут осадки и повышение температуры до слабых положительных значений. Потепление, которое прогнозируется с 28 февраля по 2 марта, будет сопровождаться усилением ветра до 16-21 метров в секунду, а возможно, и более, - сообщила начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко,

В конце периода 3 марта регион окажется в тылу циклона, и температура начнет понижаться до –5...–10 градусов в дневные часы.

1 марта днем потеплеет до –1...+4 градусов, также синоптики прогнозируют дождь, мокрый снег, сильный юго-западный ветер и гололедица на дорогах. Ночью 2 марта температура понизится до 0...–5 градусов, местами до –10 градусов, днем столбик термометра покажет –3...+2 градуса, местами до -8 градусов.

В этот период ожидается ухудшение погоды: снег, местами метель, на дорогах гололедица, порывистый ветер до 17-22 метров.

В третьей декаде марта начнется активное снеготаяние. По предварительному прогнозу погоды на март, средняя температура воздуха в регионе будет на один градус ниже нормы.