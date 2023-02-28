В Омске тарифы на газ выросли минимум вдвое

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21 февраля председатель Региональной энергетической комиссии Омской области Дмитрий Русских подписал приказ, в котором установлены новые цены на газ, подаваемый в квартиры для бытовых нужд. С 1 июля по 31 декабря он вырастает до 202,80 рублей за кубометр.

- Из групповых газовых резервуарных установок: с 1 января по 30 июня – 44,58 рубля за килограмм, с 1 июля по 31 декабря – 89,34 рубля за килограмм. В баллонах с места промежуточного хранения (склада): 1 января по 30 июня – 27,22 рубля за килограмм, с 1 июля по 31 декабря – 147,61 рублей за килограмм. В баллонах с доставкой до потребителя: с 1 января по 30 июня – 48,49 рублей за килограмм, с 1 июля по 31 декабря – 279,32 рублей за килограмм, - значится в документе.

Ранее в регионе действовали другие цены. Из групповых газовых резервуарных установок при наличии приборов учета газа ресурс стоил с 1 июля по 31 декабря 106,56 руб./кубометр.

Из групповых газовых резервуарных установок: с 1 января по 30 июня – 44,58 рубля за килограмм, с 1 июля по 31 декабря – 46,94 рубля за килограмм.

В баллонах с места промежуточного хранения (склада): 1 января по 30 июня – 27,22 руб./кг, с 1 июля по 31 декабря – 28,66 руб./кг.

В баллонах с доставкой до потребителя: с 1 января по 30 июня – 48,49 руб./кг, с 1 июля по 31 декабря – 51,06 руб./кг.

Изменения на цены на второй половине года подразумевают рост стоимости в 2, а то и почти в 5 раз.