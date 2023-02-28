В Ленинском округе Омска специалисты «Тепловой компании» предотвращают аварии на теплосетях

Фото: Олег УКЛАДОВ

Чтобы сохранить устойчивое теплоснабжение жилых домов и социальных объектов в Омске 28 февраля проводится ремонт сетей и оборудования. Работы начались в 10.00 в Ленинском округе.

Для замены запорной арматуры на теплоисточнике и ремонта подземного трубопровода от подачи тепла отключены 60 домов в границах улиц Карбышева и Вокзальной.

- Если сегодня от тепла временно отключат 60 домов в границах ул. Карбышева и Вокзальной, то в случае дальнейшего нарастания проблем на сетях, пришлось бы отключать несколько тысяч квартир и целый ряд социальных объектов, - уточнили в мэрии Омска.

На работу ремонтных бригад отведено два часа. Именно за этот короткий промежуток времени подача терпла в дома омичей возобновится, а их батареи не успеют остыть.

К слову, сегодня в Омске синоптики прогнозируют теплую погоду. Днем в городе воздух прогреется до -1 градуса. Ночью ожидается до -5 градусов.

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