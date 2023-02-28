Десантник из Омского района погиб в ходе спецоперации на Украине

Вместе с семьей погибшего героя скорбит вся страна.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В ходе спецоперации на Украине погиб десантник из Омского района. 17 февраля не стало Павла Ляхова. Подробности рассказали в администрации Ключевского сельского поселения.
- С прискорбием сообщаем о том, что 17 февраля 2023 года при исполнении обязанностей военной службы при проведении СВО на территории ДНР, ЛНР и Украины погиб наш односельчанин, ефрейтор парашютно-десантной роты Ляхов Павел Сергеевич, - говорится в тексте.
Редакция «КП-Омск» выражает соболезнования семье военнослужащего.
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