В Омске 60 домов остались без отопления 28 февраля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
28 февраля без отопления остались 60 домов областного центра. Об этом сообщает «Тепловая компания».
Подача теплоснабжения отключена в 10.00 в границах улиц Карбышева и Вокзальной. Это связано с заменой запорной арматуры и ремонтом труб.
Как отмечают в компании, горячими батареи в домах омичей станут через два часа.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru