В Омске 60 домов остались без отопления 28 февраля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

28 февраля без отопления остались 60 домов областного центра. Об этом сообщает «Тепловая компания».

Подача теплоснабжения отключена в 10.00 в границах улиц Карбышева и Вокзальной. Это связано с заменой запорной арматуры и ремонтом труб.

Как отмечают в компании, горячими батареи в домах омичей станут через два часа.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru