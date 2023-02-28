В первые дни весны в Омской области ожидаются дожди и потепление до +3 градусов

Фото: Иван МАКЕЕВ

Первые весенние дни в Омской области будут теплыми и дождливыми. Сильный ветер сохранится. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.

Завтра, 1 марта, ночью столбик термометра покажет -1...-6. Днем воздух прогреется до +3 градусов. В течение суток на территории региона ожидаются осадки в виде снега и дождя. В отдельных районах на дорогах будет скользко. Ветер западный, юго-западный со скоростью от 8 до 13 метров в секунду. Местами порывы до 18 метров в секунду.

В четверг, 2 марта, ночью 0...-5, местами температура воздуха опустится до -10 градусов. Днем погода в Омске порадует — потеплеет до +2 градусов. При этом местами синоптики прогнозируют понижение температуры до -8 градусов. Возможны осадки виде снега, в том числе мокрого. Местами метель. Ветер будет по-прежнему сильным: западный, юго-западный со скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывы до 22 метров в секунду. На дорогах гололедица.

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