Александр Бурков передал ордена Мужества семьям омских военнослужащих, погибших в СВО

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

В Омске в понедельник, 27 февраля, прошла церемония передачи государственных наград семья военнослужащих, погибших в ходе СВО.

Наградные документы и цветы матерям и женам героев вручил губернатор Омской области Александр Бурков. В торжественном мероприятии принял участие и военный комиссар региона Юрий Мешавкин.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

— Специальная военная операция разделила нашу жизнь на до и после. В той жизни героями для нас всегда были ветераны Великой Отечественной войны, которые в мае 1945 года обеспечили мирную жизнь для нескольких поколений в течение 77 лет. Те ребята, которые сегодня воюют на Донбассе, отныне и навсегда стали тоже нашими героями — героями Великой России. Их будут помнить и чтить так же, как ветеранов Великой Отечественной войны. Потому что наши бойцы отдают свои жизни за то, чтобы уберечь мир не только для нынешнего поколения нашей страны и всего русского мира, но и для будущего всей планеты, — сказал Александр Бурков.

Орденом Мужества посмертно были награждены старший прапорщик, старшина десантно-штурмовой роты ВДВ Азамат Сергазин, младший сержант, заместитель командира боевой машины Александр Вишняков, младший сержант, заместитель командира боевой машины Эдуард Фомин, Гвардии ефрейтор Иван Говоров и Гвардии рядовой Владислав Петрусенко. Награды переданы были переданы матерям и супругам военнослужащих.

Память героев присутствующие почтили минутой молчания.

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