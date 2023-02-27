Самолет из Таиланда приземлился в Омске со второй попытки 26 февраля

Борт успешно приземлился со второй попытки.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Накануне в Омском аэропорту со второй попытки приземлился самолет, прилетевший из Таиланда. Об этом сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.
Как сообщает автор, экипаж принял такое решение из-за системы оповещения. Она сообщила о выпуске механизации крыла.
Самолету пришлось заходить на второй круг. Известно, что посадка прошла успешно в 17:51 по местному времени.
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