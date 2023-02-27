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НовостиОбщество27 февраля 2023 14:55

Самолет из Таиланда приземлился в Омске со второй попытки 26 февраля

Система предупредила экипаж предупредили о медленном выпуске механизации крыла
Андрей ОБНОРСКИЙ
Борт успешно приземлился со второй попытки.

Борт успешно приземлился со второй попытки.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне в Омском аэропорту со второй попытки приземлился самолет, прилетевший из Таиланда. Об этом сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Как сообщает автор, экипаж принял такое решение из-за системы оповещения. Она сообщила о выпуске механизации крыла.

Самолету пришлось заходить на второй круг. Известно, что посадка прошла успешно в 17:51 по местному времени.

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