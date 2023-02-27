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НовостиОбщество27 февраля 2023 14:46

Три предприятия Омска попали в санкционный список Евросоюза

Одно из них перестало существовать еще в 2019 году
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

87 физических лиц и 34 организаций пополнили санкционный список Евросоюза. Очередной пакет опубликован 25 февраля.

Среди российских компаний, ставших «персонами нон грата», АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения», Омское моторостроительное конструкторское бюро, находящееся в структуре «ОДК-Сатурн».

Третьим заводом является ОмПО «Иртыш». Оно перестало существовать еще в 2019 году, присоединенное к АО «ОНИИП».

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