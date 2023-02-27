В Омске вандалы разрушили памятник первому светофору

Фото: телеграм-канал «Инцидент Омск»

27 февраля в паблике «Инцидент Омск» появились фотографии с лежащим памятником первого светофора.

- На Ленина упал памятник первому светофору... и чуть не прибил бабушку, - написал автор.

Инцидент прокомментировали в городской администрации, подчеркнув, что администрация ЦАО уже обратилась в полицию.

- Памятник «Первый Омский светофор» был изготовлен и установлен за счет собственных источников дохода частным лицом к 85-летию образования службы ГАИ - ГИБДД. Собственник - житель города Омска, так же обязался содержать памятник. Сегодня он самостоятельно демонтировал поврежденную неизвестными лицами конструкцию, забрал памятник для дальнейшей оценки ущерба, - уточнили в мэрии.

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