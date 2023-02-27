В Омске отремонтируют поликлинику МЧС №4

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

До середины 2023 года капитально ремонтируют поликлинику медико-санитарной части № 4. Об этом сообщает региональный минздрав.

Работы в здании, расположенном по адресу: улица Академика Павлова, 29, необходимо завершить до 16 июня, стоимость работ составит 18,2 млн рублей.

Напомним, в текущем году в Омской области запланирован масштабный ремонт медицинских учреждений. На эти цели запланированы порядка 800 млн рублей.

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