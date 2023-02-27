Билеты на матчи омского «Авангарда» подорожали в два раза

Фото: телеграм-канал ХК «Авангард»

В два раза подорожали билеты на матчи омского «Авангарда» в первом раунде Кубка Гагарина. Об этом начали говорить болельщики.

Цены увеличились в 2 раза по сравнению с регулярным чемпионатом. Например, самое дешевое зрительское место теперь стоит 400 рублей, а на первый ярус - 700 рублей.

Билеты в ресторан организаторы оценили в 7015 рублей, в бизнес-клубы продажа начинается от 5500 и до 7600 рублей.

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