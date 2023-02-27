Синоптики предупредили о мокром снеге, дожде и гололедице 28 февраля

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Пресс-служба главного управления министерства ЧС сообщило, что в ближайшие сутки в Омской области синоптики прогнозируют сильный порывистый ветер, со скоростью до 16-22 метров в секунду. Также горожан ждут такие неприятные явления, как мокрый снег и гололедица.

- На дорогах могут образовываться снежные заносы. Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, необходимо снижать скорость движения, - напомнили автомобилистам в ведомстве.

Автовладельцам и пешеходам посоветовали соблюдать дистанцию и не совершать внезапные маневры и перестроения при управлении автомобилем, не оставлять машины под деревьями и плохо закрепленными конструкциями, соблюдать правила перехода через дорогу и не оставлять детей без присмотра.