В Омске на школьный автобус с детьми упал шлагбаум

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В Омске утром на улице Верхнеднепровской в районе дома № 274Б на двигающийся школьный автобус с детьми от порыва ветра упала часть шлагбаума, она оторвалась от опоры.

Как стало известно, дети после занятий в школе №10 возвращались домой, в микрорайон Рябиновка. На момент происшествия в салоне находилось 8 детей. Никто из них не пострадал. Обстоятельства и причины будут установлены в ходе проверки сотрудниками Госавтоинспекции.

Порывистый ветер от 15 до 22 метров в секунду сохранится в регионе еще несколько дней.