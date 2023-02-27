Губернатор Александр Бурков и мэр Омска Сергей Шелест представили партию новой уборочной техники

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Сегодня, 27 февраля, в Омске на базе УДХБ прошла презентация новой партии уборочной техники — 13 комбинированных машин и 1 тягача. На ее приобретение из городского и областного бюджетов было выделено более 130 миллионов рублей. Новую спецтехнику представили губернатор Александр Бурков, мэр Омска Сергей Шелест и председатель Горсовета Владимир Корбут

Новые комбинированные машины оснащены быстросъемным поливомоечным оборудованием, щетками, плужными снегоочистителями и распылителями противогололедных материалов. Благодаря этому машины можно использовать для уборки улиц не только зимой, но и летом.

— Замена сезонного оборудования теперь не требует привлечения дополнительной техники. Весь процесс автоматизирован и занимает не больше 20 минут. Кроме того, салоны новых машин оборудованы всем для комфортной работы водителей в любое время года, в частности кондиционерами, — отметил Сергей Шелест.

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Обновление техники стало возможным благодаря взаимодействию областного правительства и мэрии.

— Мы начали масштабное обновление техники с 2018 года. С тех пор были закуплены 109 машин. На эти цели из городского и областного бюджетов было выделено 1,5 миллиарда рублей. Средства на обновление автопарка городского УДХБ мы закладываем ежегодно. Мы планируем делать это и дальше, — рассказал губернатор Омской области Александр Бурков.

Отметим, машины выйдут на уборку улиц города в ближайшее время.