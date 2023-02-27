Студенты омского педуниверситета будут начинать каждую учебную неделю с гимна

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С 1 марта во всех вузах страны студенты будут начинать учебную неделю с прослушивания гимна и поднятия российского триколора. В Омском педуниверситете славную традицию запустили раньше, и уже эту неделю начали с новшества.

– На подобных мероприятиях по-настоящему захватывает дух, ведь ты ощущаешь свою принадлежность к истории великого народа и великой державы. Думаю, что введение еженедельной церемонии поднятия флага поможет будущим педагогам еще сильнее проникнуться уважением к Родине и взрастить это чувство в сердцах своих учеников, – отметил ректор ОмГПУ Иван Кротт.

Отметим, что в целях патриотического воспитания молодежи, о котором забыли в последние 25 лет, в школах и вузах уже проводят «Разговоры о важном». Юношам и детям рассказывают об основных аспектах жизни человека в современной России.