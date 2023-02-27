Жителям северных районов Омской области перечислили уже больше 2 миллионов рублей компенсации за уход от отопления газом

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Правительство омского региона продолжает перевод жилых домов Тарского, Знаменского и Тевризского районов на альтернативные источники отопления. Пока за деньгами обратились 500 семей из районов Омской области. выплачено 2 миллиона рублей. Всего же на эти цели в региональном бюджете предусмотрено порядка 25 миллионов.

– Те, кто переходит на электрическое отопление, получают по 21 508 рублей, – сообщили в минтруда Омской области. – Те, кто выбрал печное, – 8 130 рублей.

Эта выплата – единовременная. Заявление на получение единовременной выплаты принимаются в многофункциональных центрах по месту жительства. Для этого нужен лишь паспорт.

– Право на выплату имеют те заявители, у которых есть справка от администрации муниципального района о том, что они перешли на электроснабжение или твердое топливо. Заявления рассматриваются в течение 15 рабочих дней, - сообщила начальник отдела соцподдержки по оплате ЖКУ минтруда Омской области Оксана Парыгина.