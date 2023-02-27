Детсад в Большеречье Омской области введут в 2023 году

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Большеречье идет строительство детского сада на 101 место. Здание возведено, идет облицовка внешних стен, а также ремонт внутренних помещений.

В планы входит использовать девять цветов в сочетании с объемом цветной металлической кровли. Авторы проекта считают, что благодаря такому художественному замыслу, у объекта неповторимый облик, он максимально функционален и насыщен естественным светом. В новом детском саду планируют открыть ясельные группы и группы для детей от трех до семи лет. Ввод в эксплуатацию планируют на текущий года. Строительство объекта стало возможным по нацпроекту «Демография». В здании предусмотрены два наземных и один подземный этаж. Для маломобильных детей запланирован лифт.