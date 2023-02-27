Из Омской области в Китай отправили 812 тонн кедровых орехов

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22 февраля из Омской области в Китай оправили первую партию кедровых орехов. Это 812 тонн орехов, поместившихся в 25 контейнеров и семь грузовых автомобилей. Экспортером стало ООО «Ленинградская фабрика пищевых лесных ресурсов». Компанию включили в соответствующий реестр после оценки ведомства на соответствие процессов очистки и производства кедровых орехов требованиям КНР.

По данным Россельхознадзора, сибирские предприятия за прошлый год поставили 9,5 тысяч тонн кедровых орехов. Это вдвое больше, чем годом ранее. В реестр экспортеров этой продукции входит 16 российских компаний. В Китай в принципе вывозят около 81%экспортируемых орехов.