1 и 3 марта в нескольких районах Омска отключат холодную воду

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ОмскВодоканал сообщил о предстоящем отключении десятков домов от водоснабжения в связи с предстоящим ремонтом сетей. 1 марта с 10 до 22 часов будут проводиться ремонтные работы на водопроводе, проложенном по 9-й Линии, там предстоит врезать водопровод на 9-й Линии, 172.

3 марта с 10 до 22 часов рабочие будут проводить врезку нового пожарного гидранта на улице Коммунальной, 21. В этот день список территорий, где отключат холодную воду, получился самым длинным.

А 6 марта с 11 до 19 часов запланирована замена аварийной задвижки на Чернышевского- Яковлева.

Омский водоканал приносит омичам извинения за временные неудобства.