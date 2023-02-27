Омичи катают в Шерегеше по три часа в день

Фото: пресс-служба Tele2.

Любители катать приезжали в Кузбасс со всех концов страны, но большую часть турпотока обеспечили сибиряки. За две недели – с 25 декабря по 8 января – клиенты Tele2 проговорили на курорте почти миллион часов и потратили больше 10 терабайт мобильного интернета.

В конце декабря – начале января в Шерегеше побывали больше 15 тысяч клиентов оператора из 60 регионов России. Популярнее всего курорт традиционно оказался у сибиряков: они обеспечили 92% турпотока. Больше всего гостей было из Кузбасса – 63%. Новосибирцы составили еще 10% турпотока, красноярцы – 6%, томичи – 5%, омичи – 4%. Также на новогодних каникулах катали москвичи (3% туристов), уральцы (2%), петербуржцы (1%). Помимо этого, любители горнолыжного спорта приезжали из Калининграда, Мурманска, Ярославля, Твери, Тулы, Воронежа, Казани, Ижевска, Нижнего Новгорода, Пскова, Архангельска, Вологды, Белгорода, Самары, Магадана, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска. А Новый год в Шерегеше встречали клиенты Tele2 из 42 регионов.

В среднем туристы проводили в Шерегеше по три дня. Дольше других – по шесть дней – на курорте отдыхали клиенты Tele2 из Удмуртии, Вологодской, Ярославской, Пензенской, Курганской, Кировской областей. Также в среднем по пять дней в Шерегеше пробыли абоненты из Москвы, Воронежской, Ростовской, Архангельской, Липецкой, Тюменской, Иркутской, Еврейской автономной областей, Краснодарского и Приморского краев, ХМАО-Югры, Республики Алтай. Меньше всего времени – по одному дню – в Шерегеше провели туристы из Оренбургской, Калужской и Белгородской областей, а также Хабаровского края. Туристы из Кузбасса чаще всего отдыхали на курорте по три дня. Омичи катались чуть дольше – по три с половиной дня.

Любители лыж и сноубордов каждый день проводили в среднем по четыре часа непосредственно на склонах. Омичи катали немного меньше – по три часа в день. Больше других – по семь и более часов в день – катали клиенты Tele2 из Чувашии, Вологодской, Курганской, Воронежской, Владимирской, Магаданской, Псковской и Тамбовской областей.

92% туристов помимо Зеленой и Мустага, где находятся основные трассы, хоть раз скатились еще и по трассе сектора Е. 6% гостей курорта катали только в секторе А. Были и те, кто побывал только в секторе Е и даже не поднимался на Зеленую – около 2% от общего числа клиентов Tele2.

В поселке и на самих склонах, где тоже установлены базовые станции Tele2, клиенты оператора совершили 2,3 млн звонков общей продолжительностью почти миллион часов и потратили 10 Терабайт мобильного интернета. Больше всего клиенты звонили и «качали» в поселке у подножия Зеленой. В расчете на одного человека самыми активными пользователями мобильных услуг оказались туристы из Чувашии, Новгородской, Тверской, Рязанской и Тамбовской областей.