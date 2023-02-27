Омский губернатор продолжает обновлять команду: сегодня объявлено об отставке министра транспорта Заева

Фото: БУ Дом журналистов.

Губернатор Омской области Александр Бурков принял новую громкую отставку, на этот раз министра транспорта и дорожного хозяйства региона Антона Заева.

- Продолжается обновление управленческих отраслевых команд. Новые вызовы требуют новых решений. Сегодня принял отставку министра транспорта и дорожного хозяйства Антона Александровича Заева, - сообщил Бурков в telegram-канале. - Благодаря деятельности министра и управления дорожного хозяйства мы получали последние три года дополнительные федеральные средства на строительство и ремонт дорог с опережением графика.

По словам Буркова, новый глава министерства будет представлен в ближайшее время.

Напомним, что с наступлением 2023-го свой пост в омском областном правительстве покинули министр образования Татьяна Дернова, в декабре 2022-го были отправлены в отставку министр строительства Михаил Губин и его первый зам Евгений Нестеров, министр энергетики и ЖКХ Антон Гаак.