В Омской области раздел наследства закончился поножовщиной между родственницами

Квартирный вопрос испортил омичей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне в больницу в поселке Большеречье поступила 46-летняя местная жительница с ножевым ранением в области грудной клетки.

Как выяснили сотрудники полиции, между сельчанкой и ее старшей сестрой вспыхнул конфликт на почве раздела наследства — родительского дома. В ходе словесной перепалки родственница ударила ножом потерпевшую.

Подозреваемая ранее привлекалась к уголовной ответственности, в частности за умышленное причинение легкого вреда здоровья.

По факту произошедшего правоохранители завели уголовное дело. Идет следствие.

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