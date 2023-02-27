В Омской области раздел наследства закончился поножовщиной между родственницами

Квартирный вопрос испортил омичей.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Накануне в больницу в поселке Большеречье поступила 46-летняя местная жительница с ножевым ранением в области грудной клетки.
Как выяснили сотрудники полиции, между сельчанкой и ее старшей сестрой вспыхнул конфликт на почве раздела наследства — родительского дома. В ходе словесной перепалки родственница ударила ножом потерпевшую.
Подозреваемая ранее привлекалась к уголовной ответственности, в частности за умышленное причинение легкого вреда здоровья.
По факту произошедшего правоохранители завели уголовное дело. Идет следствие.
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