Экс-бухгалтер омской школы получила 2 года условно за махинации с зарплатой

Фото: Артем КИЛЬКИН

Бывший главный бухгалтер одной из школ в Ленинском округе попалась на мошенничеств с заработной платой.

Суд установил, что женщина в течение года, используя служебное положении, ежемесячно перечисляла себе доплату за совмещение должности ведущего бухгалтера, тем самым завышая свою заработную плату. Ущерб от действий предприимчивой омички составил более 80 тысяч рублей.

Подсудимая полностью признала свою вину в содеянном и возместила ущерб в полном объеме.

Ленинский районный суд приговорил женщину к 2 годам условно с испытательным сроком 2 года. Решение инстанции в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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