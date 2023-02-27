Второй за февраль житель Омской области лишился сбережений при покупке трактора

Фото: Оксана ЗУЙКО
Еще один житель Омской области лишился сбережений, пытаясь приобрести сельхозтехнику в интернете.
50-летний житель Тевризкского района хотел приобрести себе новый трактор. Для этого сельчанин отправился на сайт бесплатных объявлений. Там он нашел желанную технику и связался с «продавцом». Незнакомец попросил перевести ему задаток в размере 10 тысяч рублей. Мужчина доверился собеседнику отправил ему запрашиваемую сумму, однако товар так и не получил.
Напомним, в начале февраля другой житель Омской области при покупке трактора в интернете потерял 360 тысяч рублей.
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