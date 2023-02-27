«Ак Барс» обыграл в овертайме омский «Авангард» на льду «Татнефть-Арены» в Казани

Фото: пресс-служба ХК «Авангард»

«Авангард» встретился с «Ак Барсом» на льду «Татнефть-Арене» в Казани. Матч регулярного чемпионата КХЛ завершился победой хозяев в овертайме со счетом 3:2.

В матче у «Авангарда» отличились Александр Дергачев и Наиль Якупов. У хозяев — Илья Сафонов, Дмитрий Кагарлицкий и Александр Радулов.

Напомним, в первом раунде плей-офф «ястребы» встретятся с новосибирской «Сибирью».

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