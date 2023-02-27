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НовостиОбщество27 февраля 2023 2:43

В Омской области ожидаются кратковременные перебои в телевещании

Проблемы с телесигналом будут наблюдаться до 13 марта
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Валентин ДРУЖИНИН

В Омской области ожидаются кратковременные отключения теле- и радиотрансляции. Об этом сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Так, завтра, 28 февраля, телесигнал будет отключен с 11:00 до 14:00 в поселке Веселая Поляна Любинского района.

Напомним, на территории Омской области до 13 мартов будут наблюдаться перебои в вещании цифровых телеканалов и «Радио России» из-за сезонной солнечной интерференции в утренние часы — с 08:37 до 09:45. Телерадиосигнал может пропадать на время до 26 минут.

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