В Омской области в последние дни зимы ожидаются штормовой ветер и мокрый снег

Фото: Иван МАКЕЕВ

ГУ МЧС по Омской области предупреждает о резком ухудшении метеоусловий на территории региона в последние зимние дни.

По информации Обь-Иртышского УГМС, в Омске и области 27 и 28 февраля ожидаются мокрый снег, снег, дождь, в отдельных районах гололедица и порывы ветра до 20 метров в секунду.

В ГУ МЧС по Омской области рекомендуют при усилении ветра избегать нахождения вблизи линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов. При ухудшении погоды не стоит отпускать детей на улицу.

Водителей призывают быть предельно внимательными на дорогах в условиях непогоды, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать излишних маневров и резкого торможения. Парковать автомобили стоит вдали от высоких деревьев, линий электропередач и фонарных столбов.

При возникновении происшествий и ЧС необходимо немедленно сообщить о них по телефону: 101.

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