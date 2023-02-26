6 и 19 марта Омскую область накроют две магнитные бури

Фото: скриншот сайта xras.ru/forecast_activity.html.

По прогнозным данным на месяц от лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в марте Омскую область накроют две магнитные бури.

Они ожидаются 6 и 19 марта. Метеозависимым следует в эти дни быть предельно осторожными. Последствия магнитных бурь непредсказуемы, они могут ощущаться накануне и и спустя два дня. Хотя волнения магнитосферы будут слабыми, уровня G1.

При этом ближайшая, аналогичная по своим свойствам, буря накрывает омский регион уже сейчас. Своего пика она достигнет 27 февраля.

По мнению специалистов, крупнейший с 2017 года всплеск солнечной активности наблюдается на нашей звезде с начала нового, 2023 года. Вслед за ним и идут магнитные колебания. Солнце производит в эту зиму вспышки высшего класса X.

- Рост числа вспышек наглядно свидетельствует о приближении максимума активности Солнца, пик которого ожидается в течение 2-3 ближайших лет. Вместе с тем, столь сильная мощность солнечных взрывов на такой ранней стадии цикла является неожиданной. По всей вероятности, речь пока всё же идет не о системном переходе Солнца в стадию максимума, а о локальном всплеске активности, который окажется ограничен по времени. Вопрос о прогнозируемой дате окончания всплеска активности является весьма значимым, так как основной центр солнечных взрывов продолжает перемещаться в сторону Земли. Это происходит из-за вращения Солнца, направленного слева направо при взгляде из северного полушария Земли. Общий уровень активности Солнца составляет сейчас около 8 по 10-балльной шкале (находится в красной зоне), - считают астрофизики.

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