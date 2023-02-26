Госавтоинспекция предупредила омичей о мощном снегопаде, надвигающемся на регион

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Омской области.
Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области сообщила о надвигающемся на регион мощном снегопаде. Непогода может стать причиной аварий и других происшествий на дорогах. Омичей просят быть крайне внимательными.
- В настоящее время на территории Омской области наблюдается ухудшение погодных условий - выпадение осадков в виде снега. В связи с изменением погоды, Госавтоинспекция обращает внимание водителей на обязательное соблюдение правил дорожной безопасности. В непогоду во время снегопада снижать скорость, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие. Также нужно учитывать, что в условиях снегопада пешеходы менее заметны, - сообщили в ведомстве.
При этом в Обь-Иртышском УГМС 27 февраля пообещали небольшой снег местами, а 1 и 2 марта синоптики прогнозировали снег с дождем и погоду с порывистым ветром, который будет дуть со скоростью от 15 до 22 метров в секунду.
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