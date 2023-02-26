Омская мэрия обязала подрядчика в счет гарантии заменить неработающие фонари на бульваре Победы

Фото: проект благоустройства бульвара Победы.

Арбитражный суд Омской области обязал строительную компанию «Лидер», выполнившую благоустройство бульвара Победы, заменить неработающие светильники и наладить работу осветительных устройств. Об этом сообщает NGS55. Работы велись с 2018 по 2020 года, но уже в 2021-м половина светильников бульвара барахлила и не освещала улицу. Также не горела декоративная подсветка портретов ветеранов, пандусов, освещения монумента «Слава Героев», «Звезды», танка. Была повреждена кабельная линия на участке между опорами. Отметим, что на выполненное благоустройство из бюджета было направлено 238 миллионов рублей. Поэтому в 2021 году с иском в суд обратились представители управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска.

- В рамках гарантийных обязательств в адрес подрядчика неоднократно направлялись претензии с требованием устранить выявленные дефекты, восстановив бесперебойную работоспособность линий наружного освещения. Претензии подрядчиком были проигнорированы, — сообщает источник со ссылкой на решение суда от 22 февраля 2023 года.

Итог закономерен. Арбитражный суд Омской области обязал СК «Лидер» восстановить работу освещения на объекте в течение 15 дней после вступления решения в законную силу. Также стройкомпанию обязали возместить омской администрации 72,5 тысячи рублей за расходы по оплате экспертизы. Решение суда вступит в законную силу через месяц.

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