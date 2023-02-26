В Омске ушел из жизни известный коллекционер и краевед Владимир Селюк

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Заместитель директора Омской научной библиотеки имени Пушкина Алексей Сорокина сообщил об уходе из жизни известного омского краеведа и коллекционера Владимира Селюка. Омичу было 79 лет.

- Мне сообщили, что скоропостижно умер Владимир Иванович Селюк... Всегда верилось, что краеведы навсегда с нами... Тридцать лет и как один день. Прощайте, учитель! — написал Алексей Сокрокин.

Владимир Селюк родился 6 октября 1943 года в Омске. Увлекался изучением истории и искусства, коллекционировал предметы быта. Возглавлял уникальный омский музей городского быта, был председателем Омской городской общественной организации «Общество коренных омичей». Дата и место прощания с Владимиром Селюком пока не известны.

Приносим соболезнования родным, близким, коллегам.