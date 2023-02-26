Санкции бессмысленны: попавший под запреты Госдепа США омский губернатор Бурков прокомментировл ситуацию

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Новые санкции Госдепа США против омского губернатора Буркова для него самого являются бессмысленными. Таким мнением поделился глава Омской области после того, как попал под ограничения со стороны Америки. Бурков ознакомился со списком и пришел к выводу, что оказался в достойной компании.

- Что могу сказать, я оказался в компании достойных и уважаемых людей. Интересно, на Западе или в США, кто-то вообще задумывается о роли этих персональных санкций? Видимо, в их картине мире они должны создавать неудобства и как-то ухудшать состояние дел. Но в реальности всё выглядит иначе. Эти санкции абсолютно бессмысленны. Они лишь подтверждают правильность того, что мы делаем - работаем на нужды фронта, решаем задачи импортозамещения, отстаиваем историческую правду и суверенитет страны, — написал Бурков в telegram-канале.

Напомним, что в новый санкционный список США попали 40 с лишним представителей исполнительной власти России. Причем в списке значатся Министр энергетики РФ Николай Шульгинов, Министр культуры Ольга Любимова, Министр спорта Олег Матыцин и другие.

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