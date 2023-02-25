В Амурском поселке построят микрорайон с квартирами-гостинками по 25 квадратных метров

Фото: Иван МАКЕЕВ

Первый в регионе договор о комплексном развитии территории, о котором ранее заявляли омские власти, будет вскоре подписан. Городской департамент имущественных отношений приступил к поиску инвестора, сообщает NGS55.ru. Торги на право застройки пройдут 29 марта 2023 года.

Под застройку попадают четыре земельных участках общей площадью 18,1 гектара на улице 21-й Амурской, которые находятся между садовым товариществом «Любитель» и гипермаркетом «Леруа Мерлен».

По условиям договора, за 10 лет застройщик должен ввести здесь здания общей площадью минимум 100 тысяч квадратных метров. Причем 27 380 квадратов — это площадь 770 квартир, которые он обязан сдать в первую очередь. 408 из этих квартир – так называемые гостинки, каждая - не больше 25 квадратных метров.

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