Росстат: в 2023 году в Омской области репчатый лук подорожал на 100%, в других регионах - только на 62%

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Омскстат рапортовал об изменениях в ценах на продукты потребительской корзины с начала 2023 года. Стремительнее всего за полтора месяца в Омской области подорожал репчатый лук, да так, что по динамике роста стоимости опередил все остальные регионы страны.

С начала года, по данным статистиков, продукт подскочил в цене на 62,5% в среднем по стране, и более чем на 100% в нашем регионе. Омскстат сообщает, что 26 декабря 2022 года килограмм лука еще можно было приобрести за 32,81 рубля, но уже 20 февраля его стоимость достигла 66,31 рубля. При этом в начале февраля овощ в среднем стоил еще 53,45 рубля.

Если смотреть глубже и оценивать динамику изменения цены на протяжении года, то репчатый лук подорожал практически втрое. Еще в феврале 2022 года стоимость килограмма составляла 23,30 рубля.