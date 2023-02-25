Мошенники взломали аккаунт жительницы Омской области и выманили у ее подруги почти 25 тысяч рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Пресс-служба омской полиции сообщила о хищении денежных средств дистанционным способом у 48-летней жительницы Октябрьского округа. Женщина рассказала следователю, что в одном из мессенджеров к ней за помощью обратилась знакомая, проживающая в Называевском районе. В своем сообщении она просила одолжить до утра 24 800 рублей для срочной оплаты кредита. Потерпевшая не стала проверять информацию и сразу же отправила подруге деньги, после чего та запросила еще 44 000 рублей.

- Этот факт показался заявительнице подозрительным, и она перезвонила знакомой, которая сообщила, что ее аккаунт взломали, - добавили правоохранители.

Следователь ОП № 6 УМВД России по городу Омску завел уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

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