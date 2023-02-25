Омский губернатор Бурков поделился подробностями своей недавней поездки в зону СВО

На прошлой неделе омский губернатор Александр Бурков посетил зону СВО. В ходе рабочей поездки он посетил Луганск, Стаханов, Донецк и Энергодар. Глава региона встретился с военнослужащими земляками, передал ребятам гуманитарный груз, в том числе - письма школьников, а также принял участие в организации единого гуманитарного центра в зоне боевых действий. - Прежде всего хотелось встретиться с земляками, которые сейчас несут службу на линии боевого соприкосновения, передать им посылки из дома и ту гуманитарную помощь, которую для ребят собрали омичи. Наши бойцы служат на всех фронтах, и чтобы дотянуться до каждого, оказать необходимую помощь в виде тактического вооружения, транспорта, медикаментов, одежды, продовольствия, мы приняли решении о создании гуманитарного центра в зоне СВО, - рассказал Бурков в своем telegram-канале. Теперь сбор всей гуманитарки от омичей и отправку её на линию боевого соприкосновения будет курировать единая структура. Первые гуманитарные грузы передали нашим именным батальонам, а также парням-десантникам, мобилизованным из Омской области.

Бойцам передали машину в распоряжение отдельному штурмовому батальону «Сомали». Также на видео - грузовик «Урал» c надписью «Шторм». Его ранее приобрёл Александр Шлеменко для транспортировки гуманитарной помощи российским солдатам. - Бойцы на передовой искренне радуются, когда получают любинскую сгущенку или сладости нашей кондитерской фабрики «Сладонеж» — для ребят это доброе напоминание о доме. Бойцы скучают по своей малой родине и живо интересуются, что тут у нас: как будет проходить посевная, что происходит, что со снегом. Они сегодня на войне, но они думают о своей семье, быте, хозяйстве и оставленной работе, - подытожил глава омского региона.

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