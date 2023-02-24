Омский «Авангард» обыграл московское «Торпедо» со счетом 4:3 на «G-Drive Арене»

Фото: ХК «Авангард»
На «G-Drive Арене» со счетом 3:1 омский «Авангард» обыграл московское «Торпедо». Матч состоялся 24 февраля.
В третьем периоде гости проигрывали со счётом 3:1, однако игра перешла в овертайм. В дополнительные минуты Дамир Шарипзянов забил гол и смог добыть победу для «Авангарда».
Благодаря победе омичи вышли на второе место Восточной конференции КХЛ.
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