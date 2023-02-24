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НовостиОбщество24 февраля 2023 17:35

Валидаторы начали появляться в троллейбусах омского маршрута №12

Для оплаты наличными нужно будет подходить к водителю
Андрей ОБНОРСКИЙ
На маршрутах с валидатрами работают контролеры.

На маршрутах с валидатрами работают контролеры.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В троллейбусах омского маршрута №12 начали появляться валидатры. Об этом сообщает департамент транспорта.

Терминалы уже смонтировали в пяти салонах «Оптима» №№ 55, 56, 57, 59, 60. Два устройства размещены на поручнях у входа в салон, еще один будет в кабинет водителя для приема оплаты наличным и безналичным способом.

Напомним, что троллейбусы с валидаторами будут ездить по маршруту №12, который идет от завода имени Попова в сторону железнодорожного вокзала.

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