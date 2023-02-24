В Омске улица Певцова станет односторонней

Фото: департамент транспорта города Омска во Вконтакте

Односторонней станет улица Певцова. Об этом сообщает департамент транспорта города Омска.

- Данная мера направлена на улучшение пропускной способности при движении с моста им. 60-летия Победы в направлении центра города, - уточняют чиновники.

Запрет движения будет распространяться на участок улицы Певцова от улицы Чапаева до улицы Фрунзе. Там же появятся соответствующие дородные знаки.

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